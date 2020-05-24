"Удар был настолько ужасным, это чудо, что кто-то выжил". Футбольный тренер рассказал о страшной аварии

В июне 1990 года 43-летний Харри работал тренером в "Борнмуте", и проводил летний отпуск в Италии, где в то время проходил чемпионат мира.

30 июня он с друзьями - Брайаном Тайлером (управляющим директором "Борнмута"), Майклом Синклером (президентом "Йорк Сити") и Фредом Уайтхаусом (президентом "Астон Виллы") наблюдал за выходом Италии в полуфинал, пишет Sports.ru.

В Риме хозяева обыграли Ирландию 1:0. На следующий день в Неаполе Англия сражалась с Камеруном. Поэтому друзьям предстояло проехать 200 километров.

После отъезда с Олимпийского стадиона они захотели перекусить и заехали в пиццерию, где их узнали ирландские болельщики.

Они стали спорить с Реднаппом о втором кипере сборной Джерри Пейтоне из "Борнмута".

Брайан Тайлер очень просил Харри побыстрее вернуться в машину, чтобы не отклоняться от плана пути. Через десять минут Реднапп вернулся в микроавтобус: по-традиции, он всегда сидел в проходе - боялся сквозняков. Но его решили "наказать": в проходе сел Брайан, пропустив Реднаппа к окну. "Это было мое наказание за то, что заставил всех ждать", – объяснял тренер.

Он сел и сразу уснул. Очнулся только 3 июля - после двухдневной комы и с серьезнейшими травмами.

Микроавтобус с Реднаппом, Тайлером, Синклером и Уайтхаусом ехал по трехполосной магистрали, где средняя полоса предусмотрена для обгона. Автомобиль с тремя солдатами армии Италии выехала на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, движущуюся со скоростью 144 километра в час.

Это описано в полицейском отчете, Реднапп момент аварии не помнит.

В результате фронтального столкновения солдаты погибли на месте. "Микрик",в котором сидели друзья, перевернулся на крышу и пролетел 50 метров. Тайлер умер на месте. Реднапп вылетел из окна и упал на землю без сознания. Из машины вытекал бензин, Синклер оттащил подальше от микроавтобуса и Реднаппа, и Уайтхауса.

Обошлось без взрыва. Прибывшие на место спасатели констатировали смерть Реднаппа, натянули одеяло на голову и украли его часы. "Посчитали, что они мне уже не понадобятся. Сняли с нас все ценное", - рассказывал Реднапп.

Перелом черепа, перелом носа, сломанные ребра, ранение левой ноги -даже врачи в больнице не сразу поняли, что Реднапп еще жив.

"Врачи потом говорили: удар был настолько ужасным, что это чудо, что кто-то выжил", – рассказал Реднапп.

Как воспоминание о трагедии у него остался шрам на ноге, а еще он не различает запахи и постоянно трясет головой – лицевой тик. Но страдает он не от этого: в той аварии он потерял друга Брайана и в ней погибли трое молодых парней, поддавшихся безрассудству.

"Еще я часто думаю о тех 10 минутах. Если бы мы ушли от фанатов, когда Брайан захотел, он все еще был бы здесь сегодня, и, возможно, те дети тоже были бы живы. Да, я не знал последствия, я понимаю это. И все же в той ночи было так много маленьких поворотов, вещей, которые в буквальном смысле, отделили жизнь от смерти. Тогда я потерял настоящего друга. Я действительно скучаю по нему", - говорит Реднапп.