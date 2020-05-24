Фото ⟩ Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына

Весь процесс, пока еще супруги, показали в Instagram-сторис. Оксана выбрала сделать дату рождения малыша римскими цифрами, а Джиган сделал на руке надпись с его именем.

Напомним, что скандал в семье рэпера начался после выписки Оксаны из роддома. Джиган стал появляться в сторис в неадекватном состоянии, а чуть позже он был помещен в рехаб. Семья вернулась в Россию, а после этого Самойлова подала на развод.