Вс, 24.05.2020
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Фото ⟩ Оксана Самойлова и Джиган сделали татуировки в честь сына

Самойлова Оксана и Джиган

ФОТО: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/?hl=en

СМИ сообщают, что развод Оксаны Самойловой и Джигана все еще в процессе. О примирении речи быть не может, но пара недавно показала в Instagram, как они сделали татуировки в честь младшего сына Давида. 

Весь процесс, пока еще супруги, показали в Instagram-сторис. Оксана выбрала сделать дату рождения малыша римскими цифрами, а Джиган сделал на руке надпись с его именем. 

Напомним, что скандал в семье рэпера начался после выписки Оксаны из роддома. Джиган стал появляться в сторис в неадекватном состоянии, а чуть позже он был помещен в рехаб. Семья вернулась в Россию, а после этого Самойлова подала на развод. 

ФОТО: instagram.com/samoylovaoxana

ФОТО: https://www.instagram.com/iamgeegun/

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