Вс, 24.05.2020
Я сразу попал в хорошие руки. Впитал в себя много хорошего... Я снимаю хорошие клипы. Они говорят сами за себя. Артур Янсон, блогер и фотограф
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Американка убила своего сына-аутиста

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ФОТО: unsplash.com

В американском штате Флорида полиция задержала женщину - она убила своего девятилетнего сына, у которого был аутизм. Она сказала, что ребенка похитили неизвестные мужчины, но правда оказалась другой - она сама толкнула ребенка в канал, сообщает портал ABC news. 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что патриция Рифли толкнула своего сына Алехандро в воду. Крики ребенка услышали соседи и бросились на помощь. 

"Через час она отвела ребенка к другому водоему, где, к сожалению, его никто не мог спасти", - сказала адвокат Катрина Фернандес. 

Тело утонувшего Алехандро обнаружили в пятницу, 22 мая, в пруду на территории гольф-клуба.

На следующий день задержали мать мальчика. Вскоре она предстанет перед судом за убийство первой степени.

Отмечается, что женщина сама сообщила полиции о пропаже ребенка. Она рассказывала, что в четверг вечером к ней подошли двое мужчин - один был вооружен ножом, потребовали наркотики, а когда не получили желаемое, похитили ребенка и телефон. 

Женщина сказала полиции, что "ребенок сейчас в лучшем месте".

Патриции грозит пожизненное заключение. 

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