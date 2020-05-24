Американка убила своего сына-аутиста

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что патриция Рифли толкнула своего сына Алехандро в воду. Крики ребенка услышали соседи и бросились на помощь.

"Через час она отвела ребенка к другому водоему, где, к сожалению, его никто не мог спасти", - сказала адвокат Катрина Фернандес.

Тело утонувшего Алехандро обнаружили в пятницу, 22 мая, в пруду на территории гольф-клуба.

На следующий день задержали мать мальчика. Вскоре она предстанет перед судом за убийство первой степени.

Отмечается, что женщина сама сообщила полиции о пропаже ребенка. Она рассказывала, что в четверг вечером к ней подошли двое мужчин - один был вооружен ножом, потребовали наркотики, а когда не получили желаемое, похитили ребенка и телефон.

Женщина сказала полиции, что "ребенок сейчас в лучшем месте".

Патриции грозит пожизненное заключение.