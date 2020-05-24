Американка убила своего сына-аутиста

В американском штате Флорида полиция задержала женщину - она убила своего девятилетнего сына, у которого был аутизм. Она сказала, что ребенка похитили неизвестные мужчины, но правда оказалась другой - она сама толкнула ребенка в канал, сообщает портал ABC news.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что патриция Рифли толкнула своего сына Алехандро в воду. Крики ребенка услышали соседи и бросились на помощь.
"Через час она отвела ребенка к другому водоему, где, к сожалению, его никто не мог спасти", - сказала адвокат Катрина Фернандес.
Тело утонувшего Алехандро обнаружили в пятницу, 22 мая, в пруду на территории гольф-клуба.
На следующий день задержали мать мальчика. Вскоре она предстанет перед судом за убийство первой степени.
Отмечается, что женщина сама сообщила полиции о пропаже ребенка. Она рассказывала, что в четверг вечером к ней подошли двое мужчин - один был вооружен ножом, потребовали наркотики, а когда не получили желаемое, похитили ребенка и телефон.
Женщина сказала полиции, что "ребенок сейчас в лучшем месте".
Патриции грозит пожизненное заключение.
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