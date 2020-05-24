В Японии умерла 22-летняя рестлерша. Она жаловалась на кибербуллинг

Причина смерти спортсменки пока не называется. При этом незадолго до смерти она опубликовала в социальных сетях серию постов, в которых жаловалась на кибербуллинг.

В частности, Кимура выкладывала фотографии, на которых видно, что она наносит себе увечья. Она писала, что "больше не хочет быть человеком" и "просто хотела, чтобы ее любили".

Последней публикацией Кимуры в "Инстаграме" стала ее фотография с кошкой и подписью "прощайте".

Незадолго до смерти Кимура стала объектом интернет-травли со стороны фанатов и критиков. Сообщалось, что ежедневно она получала сотни твитов с грубыми высказываниями в ее адрес.

После известия о смерти Кимуры журналисты, другие рестлеры и поклонники призвали всех помнить, что кибербуллинг может привести к серьезным последствиям.

"Надеюсь, это напомнит всем, что сообщения в социальных сетях могут повредить психике любого человека, кем бы он ни был", - написал журналист Адам Пачитти.

Хана Кимура - дочь известной рестлерши Кёко Кимуры. В 2019 году девушка выиграла премию Fighting Spirit рестлерской организации Stardom.