Вс, 24.05.2020
Я сразу попал в хорошие руки. Впитал в себя много хорошего... Я снимаю хорошие клипы. Они говорят сами за себя. Артур Янсон, блогер и фотограф
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Впервые после слухов о Covid-19 Кадыров опубликовал видео, но его самого в кадре нет

Рамзан Кадыров

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вечером 23 мая в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором он поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. 

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус. 

Официального подтверждения этому со стороны властей не последовало, спикер парламента Чечни Магомед Даудов лишь заявил, что информация о заболевании Кадырова - это "сплетни", а глава региона здоров.

На опубликованном в субботу видеоролике снята дорога в мечеть в центре Грозного. Кадырова при этом в кадре нет, но звучит его голос.

"Мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом - вирусом Covid-19, поглотившим многие страны", - говорит чеченский лидер в обращении. 

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