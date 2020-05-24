Впервые после слухов о Covid-19 Кадыров опубликовал видео, но его самого в кадре нет

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус.

Официального подтверждения этому со стороны властей не последовало, спикер парламента Чечни Магомед Даудов лишь заявил, что информация о заболевании Кадырова - это "сплетни", а глава региона здоров.

На опубликованном в субботу видеоролике снята дорога в мечеть в центре Грозного. Кадырова при этом в кадре нет, но звучит его голос.

"Мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом - вирусом Covid-19, поглотившим многие страны", - говорит чеченский лидер в обращении.