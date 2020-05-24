Впервые после слухов о Covid-19 Кадыров опубликовал видео, но его самого в кадре нет

Вечером 23 мая в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором он поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус.
Официального подтверждения этому со стороны властей не последовало, спикер парламента Чечни Магомед Даудов лишь заявил, что информация о заболевании Кадырова - это "сплетни", а глава региона здоров.
На опубликованном в субботу видеоролике снята дорога в мечеть в центре Грозного. Кадырова при этом в кадре нет, но звучит его голос.
"Мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом - вирусом Covid-19, поглотившим многие страны", - говорит чеченский лидер в обращении.
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