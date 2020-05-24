Канада: Фейки о вспышке Covid-19 на базе НАТО в Адажи исходили из России

Согласно канадскому СМИ, несколько изданий в странах Балтии и других странах Восточной Европы сообщили о большом количестве случаев коронавирусной инфекции среди солдат контингента НАТО на базе в Адажи.

"Это, конечно, была неправда", - процитировал CBC полковника канадской армии Эрика Ла Фореста.

Фейковые новости, появившиеся накануне военных учений в конце прошлого месяца, опровергло и Министерством обороны Латвии, отмечает портал CBC.

"Латвийские власти были теми, кто опроверг ложную информацию, потому что это была информация о солдатах, дислоцированных в этой стране. Вскоре - в течение несколько часов - они объяснили ситуацию. На самом деле это произошло очень быстро", - отметил Ла Форест.

Он добавил, что НАТО также опровергли ложную информацию вскоре после ее появления.

Отмечается, что это не первый случай, когда поддерживаемые Россией СМИ в Латвии обвиняются в попытке вбить клин между западным военным контингентом и латвийским обществом.

Портал также пишет, что пропагандистская кампания против солдат НАТО началась одновременно с тем, когда солдаты альянса принимали участие в учениях, во время которых они покинули территорию базы. На учениях Steele Crescendo участвовали солдаты и танки, имитировавшие защиту от нападения бронированной техники. По словам Ла Фореста, солдаты при необходимости надевали маски, а также пытались соблюдать двухметровую социальную дистанцию.