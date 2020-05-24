Канада: Фейки о вспышке Covid-19 на базе НАТО в Адажи исходили из России

В воскресенье, 24 мая, портал общественной телекомпании Канады CBS сообщил о том, что в Латвии была совершена попытка развернуть кампанию по дезининформации на тему пандемии коронавируса. По мнению командования альянса, руководили этим из России.
Согласно канадскому СМИ, несколько изданий в странах Балтии и других странах Восточной Европы сообщили о большом количестве случаев коронавирусной инфекции среди солдат контингента НАТО на базе в Адажи.
"Это, конечно, была неправда", - процитировал CBC полковника канадской армии Эрика Ла Фореста.
Фейковые новости, появившиеся накануне военных учений в конце прошлого месяца, опровергло и Министерством обороны Латвии, отмечает портал CBC.
"Латвийские власти были теми, кто опроверг ложную информацию, потому что это была информация о солдатах, дислоцированных в этой стране. Вскоре - в течение несколько часов - они объяснили ситуацию. На самом деле это произошло очень быстро", - отметил Ла Форест.
Он добавил, что НАТО также опровергли ложную информацию вскоре после ее появления.
Отмечается, что это не первый случай, когда поддерживаемые Россией СМИ в Латвии обвиняются в попытке вбить клин между западным военным контингентом и латвийским обществом.
Портал также пишет, что пропагандистская кампания против солдат НАТО началась одновременно с тем, когда солдаты альянса принимали участие в учениях, во время которых они покинули территорию базы. На учениях Steele Crescendo участвовали солдаты и танки, имитировавшие защиту от нападения бронированной техники. По словам Ла Фореста, солдаты при необходимости надевали маски, а также пытались соблюдать двухметровую социальную дистанцию.
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