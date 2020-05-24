Видео ⟩ В Москве произошла перестрелка с использованием автоматов

Telegram-канал Life Shot разместил видео, на котором видно, как неизвестные стреляют из автоматов. В городе был введен план "Перехват", пишет "Медуза".

Telegram-канал Mash со ссылкой на слова очевидцев сообщил, что причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.

В МВД России официально сообщили, что после инцидента задержаны три человека.

По данным Следственного Комитета России, в перестрелке пострадал один человек, ведомство начало доследственную проверку.