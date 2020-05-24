В России появились карантинные "онлайн-оргии"

Kinky Russiа - это российский организатор сексуальных вечеринок, который очень быстро и грамотно подстроился под новые реалии.

После того, как из-за пандемии по всей России были запрещены собрания, в Kinky Russia стали использовать онлайн-платформу Zoom для проведения видеоконференций.

Их цель - дать возможность исследовать свою сексуальность, при этом соблюдая социальную дистанцию, пишет The Moscow Times.

"Мы организовали живую виртуальную репетицию вечеринки, которую нам удалось провести буквально за день до карантина. Участники могли наблюдать само представление, плюс были разные варианты подключения в интернете, чата, флирта и т.д", - рассказала The Moscow Times соосновательница Kinky Russia Таня Дмитриева.

"Худшее, что карантин сделал с людьми - это разлука, разобщенность. (..)

Мы заботимся о наших клиентах, поэтому делаем все возможное, чтобы они были заняты и развлекались в эти суровые времена", - добавила она.

С тех пор группа организовывает Zoom-оргии раз в одну-две недели, и на каждом мероприятии появляются сотни людей, пишет издание.

Отмечается, что гости могут посетить различные виртуальные комнаты и выбрать представление на свой вкус. Гостей вечеринки просят надеть "сексуальную и экстравагантную" одежду, однако, как правило, большинство гостей предпочитают участвовать без включения своего видео.

"Мне нравится онлайн-опыт, особенно сегодня. Главное, что там больше красоты. Kinky - это такое удобное карнавальное пространство, здесь вы можете быть чем угодно, и свободно себя чувствовать", - поделился один из участников.

Чтобы посетить Zoom-оргию, гости должны указать свои имена, возраст и кратко описать, почему они хотят там присутствовать. Несмотря на то, что снимки экрана или записи строго запрещены, организаторы не могут полностью предотвратить этого.

Стоит отметить, что Россия не стала пионером в этом направлении, первыми частные виртуальные секс-клубы появились в Нью-Йорке и Лондоне.