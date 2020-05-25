Гороскоп Василисы Володиной на последнюю неделю весны 2020 года

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала о том, как правильно провести последнюю неделю весны. Ее прогнозы всегда оптимистичны и содержат полезные советы, к которым стоит прислушаться, чтобы выбрать правильный путь для осуществления задуманного.
Проводить весну необходимо правильно, чтобы новый летний период начался без проволочек, без проблем и заминок. Нежно подготовиться к встрече тепла и любви. Сделать это можно только в хорошем настроении и правильном расположении духа.
Овен
У Овнов начинается период большой удачи, но не стоит забывать об ответственности. Тратить время и силы звезды советуют только на то, что действительно важно и имеет смысл.
Лучше заранее составить план действий и придерживаться его в эти дни. А еще - не рассказывать никому о задуманном, чтобы не создать себе проблем.
Финансовая сфера жизни станет самой важной. Делам и покупкам можно посвятить все дни, включая выходные. В любви Овнам нужно быть мягче и гибче, так как агрессия не приведет к нужным результатам.
Телец
Весна подходит к концу. Сейчас время Тельцов, но не все хорошее будет происходить само по себе. Этим людям необходимо избавиться от негативных мыслей и программ. В любви и взаимоотношениях большую удачу Тельцам принесет умение слушать.
В финансовой и рабочей сферах звезды и планеты советуют представителям данного знака не выходить за пределы собственной зоны комфорта, поскольку в противном случае могут начаться проблемы.
Лучше спокойно выполнять дела, которые требуют завершения, и качественно отдыхать - с близкими и друзьями, без мыслей о работе.
Близнецы
Наступает почти идеальное время для смены обстановки, новых знакомств и общения. Однако в круговороте людей будет немало токсичных личностей, которых лучше избегать.
В любви стоит быть более активными, но осторожно выбирать новых спутников, не торопиться.
Близнецам, которые уже состоят в отношениях, а тем более - в браке, у кого есть семья, стоит быть предельно осторожными.
Не нужно критиковать близких людей. Лучше поощрять их начинания и быть отзывчивыми всегда и во всем. На выходных можно заняться шопингом. Это поднимет настроение.
Рак
Для Раков начинается одна из самых спокойных и размеренных недель за всю весну. Этот период будет достаточно предсказуемым, так как звезды и планеты пребывают в относительной гармонии, но останутся почти неактивными.
Можно смело посвящать это время отдыху и релаксации, спокойным и размеренным делам, общению с близкими.
В деловой сфере важно помнить о том, что любые новые начинания лучше отложить на потом. Смена обстановки может негативно сказаться на удаче.
Также звезды советуют не рисковать и не влезать в авантюры: Ракам это может принести много неприятностей и неудач. Следует больше думать о настоящем и будущем, а также меньше общаться с агрессивными людьми.
Лев
Эта неделя будет для Львов временем побед и приятных новостей. Возможны случайные события, которые принесут этим людям счастье, финансовый успех, везение в любви.
Несмотря на то, что звезды и планеты в хорошем расположении духа, надеяться на них не стоит: желательно брать инициативу на себя и делать все возможное для успеха.
Вторник и среда могут стать самыми неудачными и темными днями, так как в это время звезды и планеты временно ударятся в негатив.
На этой неделе полезно будет заниматься спортом и больше двигаться. В начале недели желательно навести порядок в доме и на рабочем месте.
Дева
Девам желательно начать неделю с позитивной ноты, потому что будет действовать принцип "как начнешь, так и закончишь". Тот же принцип стоит применять и в новых мелких делах.
Если начинать что-то с мыслью о том, что ничего не получится, то лучше вовсе не браться за это: с таким мышлением можно серьезно прогореть в финансовом плане и в любви.
Стоит побольше общаться с сильными духом людьми. Позитивные личности будут заряжать Дев энергией, вдохновлять на что-то, а также помогать. Главное - действовать так же: помогать почаще тем, кто нуждается, и ничего не требовать взамен.
Весы
25 и 26 мая на Весов может напасть лень и прокрастинация. Справляться с задачами дома и на работе будет в разы труднее. В среду и четверг звезды станут более созидательными, поэтому Весам удастся наладить рабочий процесс и значительно преуспеть во многих направлениях.
В любовной сфере наступает период, когда интуиция абсолютно бесполезна и не поможет правильно оценивать ситуацию. Не нужно сторониться новых знакомств: желательно просто не торопить события.
Скорпион
Финансовая сфера для Скорпионов выйдет на первый план в этот непростой период. Им придется больше времени посвящать делам, работе, бизнесу. Вполне вероятно, что большие успехи смогут привести к повышению, к привлечению новых клиентов и прочим удачным событиям. Больше всего повезет тем, кто занят в сфере услуг.
Что касается любви и взаимоотношений с людьми, то
звезды хотят, чтобы Скорпионы отдыхали в компании и больше общались со своей половинкой или друзьями.
Стрелец
Порой нас всех окружают негативные и токсичные личности. Стрельцам стоит избавиться от обиды и перестать злиться на таких людей. Пришло время оставить прошлое в прошлом, а свой взгляд устремить в будущее. Особенно важным такое мышление будет 27 и 28 мая.
Выявить самые яркие и позитивные дни не получится:
звезды и планеты будут одинаково благоприятными большую часть времени, поэтому важно распределить все свои дела равноценно.
На выходных звезды советуют не бездельничать, а заниматься домашними делами, уборкой, наведением порядка и избавлением от хлама.
Козерог
Созидательная энергия звезд и планет поможет Козерогам преуспеть во всех сферах жизни, но порой придется принимать решения на основе интуиции. Наиболее мощным шестое чувство будет с 25 по 30 мая.
Это очень благоприятная неделя, которая поможет Козерогам стать более успешными в любых сферах. В любовных делах им тоже улыбнется фортуна.
Высока вероятность встретить интересного человека, который может стать спутником жизни или лучшим другом в будущем.
Всем, кто уже в отношениях, звезды помогут наладить позитивное общение.
Водолей
Водолеям желательно поменьше общаться со лживыми людьми. Само общение ничего плохого не принесет, а вот доверие к таким людям может существенно снизить шансы на успех в делах и в любви. Лучше рассчитывать только на свое мнение и на свои силы.
Завершить весенний период Водолеям поможет трудолюбие и честность. Не стоит оставлять важные дела на лето.
Звезды советуют быть более ответственными, а также открытыми для лучших друзей и близких. Полное уединение на этой неделе может принести Водолеям немало проблем.
Рыбы
У Рыб начинается период, когда всеми силами стоит избегать негативных мыслей. Это одна из причин того, почему притягиваются несчастья вместо удачи. В период с 25 по 31 мая желательно перестать думать о плохом и начать мыслить созидательно. В конце недели можно заняться покупками, сменой имиджа, развлечениями.
25 и 26 мая - два дня, идеально подходящие для усердного труда.
Не стоит терять время даром. Необходимо настроиться на то, что все, сделанное сейчас, принесет больше пользы в будущем.
Главное - не принимать скоропалительных решений и не очернять свою репутацию обманом и хитростью в отношении окружающих.
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