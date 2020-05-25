Гороскоп Василисы Володиной на последнюю неделю весны 2020 года

Проводить весну необходимо правильно, чтобы новый летний период начался без проволочек, без проблем и заминок. Нежно подготовиться к встрече тепла и любви. Сделать это можно только в хорошем настроении и правильном расположении духа.

Овен

У Овнов начинается период большой удачи, но не стоит забывать об ответственности. Тратить время и силы звезды советуют только на то, что действительно важно и имеет смысл.

Лучше заранее составить план действий и придерживаться его в эти дни. А еще - не рассказывать никому о задуманном, чтобы не создать себе проблем.

Финансовая сфера жизни станет самой важной. Делам и покупкам можно посвятить все дни, включая выходные. В любви Овнам нужно быть мягче и гибче, так как агрессия не приведет к нужным результатам.

Телец

Весна подходит к концу. Сейчас время Тельцов, но не все хорошее будет происходить само по себе. Этим людям необходимо избавиться от негативных мыслей и программ. В любви и взаимоотношениях большую удачу Тельцам принесет умение слушать.

В финансовой и рабочей сферах звезды и планеты советуют представителям данного знака не выходить за пределы собственной зоны комфорта, поскольку в противном случае могут начаться проблемы.

Лучше спокойно выполнять дела, которые требуют завершения, и качественно отдыхать - с близкими и друзьями, без мыслей о работе.

Близнецы

Наступает почти идеальное время для смены обстановки, новых знакомств и общения. Однако в круговороте людей будет немало токсичных личностей, которых лучше избегать.

В любви стоит быть более активными, но осторожно выбирать новых спутников, не торопиться.

Близнецам, которые уже состоят в отношениях, а тем более - в браке, у кого есть семья, стоит быть предельно осторожными.

Не нужно критиковать близких людей. Лучше поощрять их начинания и быть отзывчивыми всегда и во всем. На выходных можно заняться шопингом. Это поднимет настроение.

Рак

Для Раков начинается одна из самых спокойных и размеренных недель за всю весну. Этот период будет достаточно предсказуемым, так как звезды и планеты пребывают в относительной гармонии, но останутся почти неактивными.

Можно смело посвящать это время отдыху и релаксации, спокойным и размеренным делам, общению с близкими.

В деловой сфере важно помнить о том, что любые новые начинания лучше отложить на потом. Смена обстановки может негативно сказаться на удаче.

Также звезды советуют не рисковать и не влезать в авантюры: Ракам это может принести много неприятностей и неудач. Следует больше думать о настоящем и будущем, а также меньше общаться с агрессивными людьми.

Лев

Эта неделя будет для Львов временем побед и приятных новостей. Возможны случайные события, которые принесут этим людям счастье, финансовый успех, везение в любви.