"Преступления" Гейтса выдуманы, обвинения необоснованны

Найти предложение о геноциде в публичных высказываниях Гейтса нельзя, и, вполне возможно, оно выдумано, пишет итальянское СМИ по проверке данных Pagella Politica. Первая часть цитаты об уменьшении населения на самом деле взята из речи Гейтса в 2010 году. Это высказывание часто используют для того, чтобы множить теории о том, что Гейтс является врагом человечества. Ряд СМИ указывают на то, что это предложение вырвано из контекста, и не связывают регулярные высказывания создателя Microsoft о вакцинах с их влиянием на рождаемость.

Гейтс никогда не скрывал свои взгляды, что рождаемость в бедных странах должна уменьшиться для того, чтобы эти страны стали более состоятельными и улучшили доступ людей к здравоохранению и образованию. Доступность средств контрацепции в развивающихся странах - одно из направлений, в которых работает благотворительный фонд Гейтса и его супруги Bill & Melinda Gates Foundation.

Гейтс несколько раз указывал на то, какова роль вакцинации в уменьшении рождаемости. Например, уже в 2009 году он писал о статистике, которая показывает - если родители будут уверены, что их дети не умрут из-за различных болезней, вырастут и смогут оказать им помощь в старости, они предпочтут рожать меньше детей. Поэтому вакцины, которые снижают детскую смертность, снижают и рождаемость. Это, в свою очередь, дает появившимся на свет детям большие возможности получить образование и выбраться из нищеты.

"Своими вакцинами Гейтс смог стерилизовать миллионы африканских женщин".

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или сознательно обманывает.

Миф о стерилизованных с помощью вакцины американских женщинах появился в 2014 году, когда католические епископы из Кении подняли тревогу о том, что в вакцине от столбняка якобы присутствует гормон, контролирующий фертильность. Ранее такое предположение распространялось в Индии и США. После скандала в Кении правительство, UNICEF и ВОЗ это предположение полностью опровергли, указав, что упомянутого гормона в вакцине нет, она не стерилизует женщин. Вакцина используется на протяжении 40 лет более чем в 50 странах. Благодаря ей удалось значительно снизить распространение столбняка и смертность младенцев. Женщин вакцинируют во время беременности потому, что из организма матери иммунитет к столбняку получает и новорожденный ребенок.

"Он [Гейтс] вызвал эпидемию полиомиелита, в результате которой полмиллиона индийских детей оказались парализованы".

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или сознательно обманывает.