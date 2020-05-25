"Преступления" Гейтса выдуманы, обвинения необоснованны

В середине мая депутат парламента Италии Сара Куньял (Sara Cunial) выступила с речью, в которой упрекнула руководство своей страны в несоблюдении прав человека и подчинении власти формации и призвала наказать создателя Microsoft и филантропа Билла Гейтса, который "хочет сделать людей рабами".
Речь, которая содержит ряд неправдивых утверждений, частично переведена на латышский язык. В латвийском сегменте Facebook ею поделились более двух с половиной тысяч человек.
На латышский язык часть речи перевел и опубликовал Айвис Василевский, лента Facebook которого состоит лишь из различных теорий заговора о вакцинах, вреде 5G и публикаций на другие темы. Пандемию из-за нового коронавируса он называет иллюзией, пишет, что миром правит преступный синдикат. До этого он публиковал записи, которые прославляют Сталина в СССР. В 2019 году он в качестве кандидата участвовал в выборах в Европарламент от списка, которым руководила Ингуна Судраба. Василевский дополняет расшифровку речи итальянского депутата своим комментарием: "Вот это огонь, это правда. Уважение тебе, Сара, за смелость сказать то, что знают и чувствуют сотни миллионов человек по всему миру".
Речь политика Куньял детально проанализировали СМИ. Re:Check, используя эти и другие публично доступные источники, указывает на главные заблуждения политика. Они также подтверждают, что написанное Василевским не является правдой. В статье использован перевод Василевского на латышский язык - он переводил английские субтитры речи Куньял, которая доступна на YouTube.
"Сейчас все мы знаем, что Билл [Гейтс] уже в 2018 году предвидел пандемию, которая была стимулирована в октябре 2019 года на мероприятии Event 201 вместе с Всемирным экономическим форумом".
Скорее неправда - в утверждении лишь малая доля правды, однако не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому высказывание либо вводит в заблуждение, либо вне контекста.
Идея, что Гейтс предусматривал или планировал пандемию, распространяется среди сторонников теорий заговора. Re:Check уже писал, что вирусологи и другие эксперты давно предупреждали, что пандемии являются неизбежной угрозой для общества.
О необходимости готовиться к распространению вирусов предупреждали многие - например, организация RAND в 2012 году, Всемирная организация здравоохранения в сентябре и июне 2019 года, Центр безопасности в области здравоохранения Джона Хопкинса в 2018 и 2019 годах.
Депутат парламента Италии ссылается на проведенное в 2019 году Центром безопасности в области здравоохранения Джона Хопкинса учебное мероприятие Event 21, в ходе которого моделировалась возможная пандемия нового коронавируса.
Однако центр указывает - пандемия не была предусмотрена, был лишь разыгран сценарий пандемии. Это было сделано для того, чтобы понять, как к ней необходимо подготовиться. Центр также подчеркивает, что инструменты, используемые для моделирования, не были похожи на те, которые сейчас используются для ограничения вируса nCoV-2019.
"Гейтс сказал, и я процитирую его речь: "Если мы проведем хорошую работу с вакцинами, здравоохранением и рождаемостью, мы сможем снизить количество населения на 10-15%. Только геноцид сможет спасти мир".
Скорее неправда - в утверждении лишь малая доля правды, однако не принимаются во внимание важные факты и/или контекст, поэтому высказывание либо вводит в заблуждение, либо вне контекста.
Найти предложение о геноциде в публичных высказываниях Гейтса нельзя, и, вполне возможно, оно выдумано, пишет итальянское СМИ по проверке данных Pagella Politica. Первая часть цитаты об уменьшении населения на самом деле взята из речи Гейтса в 2010 году. Это высказывание часто используют для того, чтобы множить теории о том, что Гейтс является врагом человечества. Ряд СМИ указывают на то, что это предложение вырвано из контекста, и не связывают регулярные высказывания создателя Microsoft о вакцинах с их влиянием на рождаемость.
Гейтс никогда не скрывал свои взгляды, что рождаемость в бедных странах должна уменьшиться для того, чтобы эти страны стали более состоятельными и улучшили доступ людей к здравоохранению и образованию. Доступность средств контрацепции в развивающихся странах - одно из направлений, в которых работает благотворительный фонд Гейтса и его супруги Bill & Melinda Gates Foundation.
Гейтс несколько раз указывал на то, какова роль вакцинации в уменьшении рождаемости. Например, уже в 2009 году он писал о статистике, которая показывает - если родители будут уверены, что их дети не умрут из-за различных болезней, вырастут и смогут оказать им помощь в старости, они предпочтут рожать меньше детей. Поэтому вакцины, которые снижают детскую смертность, снижают и рождаемость. Это, в свою очередь, дает появившимся на свет детям большие возможности получить образование и выбраться из нищеты.
"Своими вакцинами Гейтс смог стерилизовать миллионы африканских женщин".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или сознательно обманывает.
Миф о стерилизованных с помощью вакцины американских женщинах появился в 2014 году, когда католические епископы из Кении подняли тревогу о том, что в вакцине от столбняка якобы присутствует гормон, контролирующий фертильность. Ранее такое предположение распространялось в Индии и США. После скандала в Кении правительство, UNICEF и ВОЗ это предположение полностью опровергли, указав, что упомянутого гормона в вакцине нет, она не стерилизует женщин. Вакцина используется на протяжении 40 лет более чем в 50 странах. Благодаря ей удалось значительно снизить распространение столбняка и смертность младенцев. Женщин вакцинируют во время беременности потому, что из организма матери иммунитет к столбняку получает и новорожденный ребенок.
"Он [Гейтс] вызвал эпидемию полиомиелита, в результате которой полмиллиона индийских детей оказались парализованы".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или сознательно обманывает.
Нет никакого подтверждения и этого утверждения. Миф, что после получения вакцины от полиомиелита в Индии за семь лет были парализованы 496 000 детей, этой весной распространил племянник бывшего президента США, защитник окружающей среды и противник вакцинации Роберт Ф. Кеннеди. Он не назвал ни один источник. Изданию по проверке фактов Politifact не удалось найти ни одного подтверждения, что это может быть правдой.
"И сегодня из-за комбинированной вакцины DTP больше смертей, чем случаев заболевания. То же происходит и со стерилизующими ГМО-продуктами, которые щедро раздают в популяциях, где не хватает еды".
Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или сознательно обманывает.
Нет никакого подтверждения тому, что комбинированная вакцина DTP от коклюша, дифтерии и столбняка вызывает больше смертей, чем предотвращает сами заболевания. Это один из мифов, которые распространяют противники вакцинации.
Говоря о ГМО, Куньяла ссылается на тот факт, что Гейтс является совладельцем критикуемой и недавно оштрафованной на два миллиарда долларов многоотраслевой транснациональной компании биотехнологических растений Monsanto. Это правда. Однако компания производит генетически модифицированные семена. Гейтс защищает использование ГМО-семян в Африке, потому что они более стойкие, поэтому намного легче получить урожай.
Депутат парламента Италии в своей речи указала особый сорт семян - терминатор, или стерильные семена, которые не дают фермерам самим получить следующие материалы семян и которые ежегодно приходится заново закупать у компании. В 1999 году в Monsanto сообщили, что, несмотря на вложения в их создание, компания не будет заниматься распространением этих семян. Это еще раз подтверждает, что предприятие никогда этого не делало и не планирует делать в дальнейшем.
Что сказал Василевский?
Журналист Re:Check на Facebook спросил у Василевского, убедился ли он в правдивости написанного перед публикацией текста. Не ответив на вопрос, Василевский в социальной сети заблокировал журналиста.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!