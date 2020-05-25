Ильгюциемс: огромные счета за воду из-за неправильно установленного счетчика

В доме проживает 90-летняя Валентина. В доме нет даже благоустроенного туалета, только кран с холодной водой, поэтому огромный счет вызвал много вопросов.

"В прошлом году я оплачивала по шесть, семь, пять кубометров воды, а в последней квитанции написано - 14 кубов! В моей квартире это невозможно", - рассказала женщина.

Такие счета в последние месяцы стали получать и соседи Валентины. Когда счетчик по предложению журналистов проверили, оказалось, что он по небрежности рабочих был установлен неправильно.

Представитель предприятия городского водоснабжения Rīgas ūdens Артур Муцениекс рассказал, что Rīgas ūdens сменило счетчик воды по адресу ул. Веца Буллю, 2, после чего он начал давать неверные показания.

"Выписанный жильцам счет был странным. Сейчас мы готовы получить от жильцов заявление и вместе просмотреть, в чем была эта проблема, сделаем перерасчет", - сказал он.