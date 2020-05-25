Макгрегор назвал лучшего бойца в истории. Его высмеял Хабиб

31-летний боец, к удивлению многих, не стал ставить себя на первое место в собственном рейтинге, отдав себе вторую строчку в списке лучших бойцов в истории UFC.

На первое место Макгрегор поставил бразильца Андерсона Силву. 45-летний боец за время своей карьеры провёл 45 поединков, в которых одержал 34 победы и потерпел 10 поражений.

"Поскольку я ещё выступаю, думаю, легко смогу стать номером один к концу карьеры", - добавил Макгрегор.

Андерсон Силва ФОТО: AFP/SCANPIX

Следующими в списке Конора Макгрегора оказались канадец Жорж Сен-Пьер и американец Джон Джонс.

Рейтинг Конора Макгрегора высмеял дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который напомнил ирландцу о его поражениях в полулёгком, лёгком и полусреднем весах, а также о том, что Макгрегор никогда не защищал титул UFC или Cage Warriors.

"Ты сдавался чаще, чем Сен-Пьер, Силва или Джонс. Ты величайший боец UFC в истории Твиттера", - написал Нурмагомедов.

Стоит добавить, что в рейтинге Pound-for-pound, в котором бойцы размещены вне зависимости от весовой категории, лидером в данный момент является Джон Джонс (26 побед, одно поражение), а второе место занимает Нурмагомедов (28 побед и ни одного поражения). Конор Макгрегор в этом рейтинге находится лишь на девятой строчке.