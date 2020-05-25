Пн, 25.05.2020
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Фото ⟩ 62-летняя Шэрон Стоун похвасталась роскошной фигурой в бикини

Шэрон Стоун

ФОТО: https://www.instagram.com/sharonstone/

62-летняя Шэрон Стоун (Sharon Stone) проводит карантин в своем доме в Калифорнии. Снимок в крошечном бикини она разместила на своей Instagram-странице. 

Звезда наслаждается теплой погодой и проводит время у бассейна. На фотографии Шэрон позирует в цветном бикини и шлеме гладиатора на голове. 

Стоун не стесняется своего возраста. На следующем снимке, рядом с любимым псом по кличке Бандит, она уже смотрит прямо в камеру. Актриса смело улыбается без макияжа и ретуши, не скрывая морщины.

Фолловеры отметили, что Шэрон выглядит бесподобно. 

"Милейшая женщина, которую я когда-либо видел", "Красота", "Я бы хотела иметь такое тело", "Сексуально", - писали подписчики. 

Напомним, в январе 2020 года актриса дала интервью немецкому изданию GQ, в котором высказалась о президенте РФ Владимире Путине. 

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