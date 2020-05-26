Юрий Перевощиков о личном. "Мы с женой про вирусы и инфекции разговариваем минимально"

Юрий Перевощиков - директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Является главным представителем SPKC в контексте Covid-19. Член Совета по кризисному управлению.

Коренной рижанин с питерским образованием

Я родился в Риге в 1965 году в семье инженера и экономиста. Детство провел на улице Гертрудес, тогда Карла Маркса. Вся моя жизнь, за исключением шести студенческих лет и частых командировок, прошла в Риге.

С профессией я определился уже в классе седьмом или восьмом. Мой старший брат учился на врача гигиениста-эпидемиолога и очень много интересного рассказывал о медицине и студенческой жизни, поэтому я был абсолютно уверен в своем выборе.

Окончив школу, я сдал в Латвии вступительный экзамен в мединститут, но учиться пришлось ехать в Санкт-Петербург, потому что в в Риге в то время эпидемиологии не обучали. Тогда же все планировалось - сколько конкретной республике требуется конкретных специалистов и где их обучать.

Я получил направление в Питер. Иногда, кстати, студентов отправляли в Москву, каждый год по-разному.

Шесть лет спустя я вернулся в Ригу с дипломом врача-гигиениста и врача-эпидемиолога. Сейчас это называется "врач общественного здравоохранения".

Брак "раз и навсегда", огород и кот Васька

Три года назад нам с супругой по наследству достался дом и кот Васька вместе с ним. Мы никогда и подумать не могли, что станем заядлыми дачниками-огородниками - такая жизнь нам казалась скучной и неинтересной. Но сейчас почти все свободное время мы проводим за городом. Работы там хоть отбавляй - то сарай починить, то траву покосить, то помидоры и огурцы в теплице полить. Может быть, огород в наши дни экономически не выгоден, но мы получаем от работы с землей большое удовольствие.

С нами летом за город всегда едет Васька - шикарнейший кот, который стал полноценным членом семьи и даже как-то очеловечился. (Смеется.)

Кот Васька ФОТО: из личного архива

Очень воспитанный питомец, который считает обязанностью таскать нам свои охотничьи трофеи - всякую мелкую живность. Зимой, правда, нас побаловать не может - улицу он видит через окно квартиры в Ильгюциемсе. Наверное, он был бы рад остаться в деревне на ПМЖ, но его место с нами, дома.

Мы - это я и моя супруга Виолетта.

Познакомились на работе, она тоже эпидемиолог, а еще и вирусолог. Занимается лабораторным делом. Мы женаты уже 30 лет. Дома про вирусы и инфекции разговариваем минимально - этого нам обоим хватает на работе. Впрочем, сейчас, в "ковидное" время, это неизбежно - следить за ситуацией нужно постоянно, даже поздно вечером из дома.