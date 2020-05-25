Голосование в масках и кабинки без шторок. Как будут проходить выборы Рижской думы

CVK утвердила рекомендации по мерам безопасности на выборах в условиях пандемии Covid-19, согласно которым такими средствами могут быть маски, платки, шарфы или респираторы.

Избирателям, которые придут на участок без них, будет выдаваться одноразовая маска.

Рекомендации о мерах безопасности во время выборов разработаны на основе рекомендаций Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Применение конкретных мер может измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране в августе и рекомендаций специалистов, однако Рижская избирательная комиссия в сотрудничестве с CVK и Рижской думой уже проводит подготовительные работы, чтобы обеспечить необходимые меры защиты здоровья голосующих.

Что касается размещения участков, CVK призывает самоуправление не открывать их в зданиях, где находятся наиболее подверженные заражению Covid-19 группы населения, то есть в лечебных и социальных учреждениях.

Также необходимо обеспечить, чтобы в учреждениях дошкольного образования, школах и вузах, если в них открыты участки, не находились учащиеся. Участки должны быть размещены в просторных помещениях с возможностью их регулярно проветривать.

На избирательных участках между столами регистрации избирателей и кабинками для голосования должна быть дистанция два метра, на полу должны быть размещены указатели, чтобы избиратели соблюдали дистанцию и не толпились, а работники участковых комиссий будут регулировать потоки избирателей.

Также рекомендации предусматривают регулярную уборку участков с использованием дезинфицирующих средств и проветривание помещений.

На выборах не будут использоваться кабинки со шторами, а работники участков будут обеспечены индивидуальными средствами защиты - перчатками, масками, респираторами, а также дезинфицирующими средствами. При голосовании дома визит работника избирательной комиссии будет организован так, что свести к минимуму возможность прямого контакта с избирателем.