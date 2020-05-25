После перестрелки в Москве был задержан боец ММА

Вместе с Балиевым были задержаны ещё восемь человек, которых подозревают в причастности к конфликту.

Согласно видеозаписям с места конфликта, стрельба велась несколько минут, после чего её участники скрылись. В городе был введён план "Перехват", и позднее участников перестрелки задержали.

В перестрелке пострадал один человек. Правоохранительные органы уже завели дело по трём статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.

Телеграм-канал Baza сообщает, что перестрелка оказалась внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной конторы "Гранд Ритуал". Предполагается, что конфликт мог произойти из-за денег.

Балиев выступает в ММА с 2015 года, за это время он провёл шесть боёв, в которых одержал две победы и потерпел четыре поражения.