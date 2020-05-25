Пн, 25.05.2020
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Фото ⟩ Светлана Лобода ответила на обвинения в пластике

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на предположения фолловеров о том, что она якобы сделала пластику лица. 

Артистка решила ответить на слова поклонников о том, что она сделала пластику лица и уменьшила нос.

"Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши", - заметила исполнительница. 

Она рассказала о позитивных изменениях в своем организме. 

"Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено.

Спасибо родителям за гены. И ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам", - объяснила Лобода.

В комментариях поклонники поспешили поддержать артистку.

"Все делают , у кого есть возможность - это нормальное явление XXI века", "Очень изменилась", "Пофиг, что говорят крысы за спиной у кисы", "Не обращайте внимания", - писали фолловеры. 

А как вы думаете? 

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