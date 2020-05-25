Covid-19 у соседей: в Эстонии один новый случай, в России умерли еще 92 человека

Литва: плюс 12 случаев

За сутки в Литве подтверждено 12 новых случаев коронавируса, общее число составляет 1635. Об этом сообщает Минздрав Литвы. Все еще больны 426 человек, выздоровело 1138. От коронавируса в Литве умерло 63 человека, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин. За сутки в Литве проверено 2170 проб на коронавирус, общее их число составляет 269 889.

Эстония: один зараженный и одна смерть

За последние сутки в Эстонии были проанализированы 812 тестов на Covid-19, один тест показал положительный результат. По состоянию на утро 25 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 39 пациентов. По состоянию на 25 мая выздоровело 1538 человек. За последние сутки в Эстонии скончалась 77-летняя женщина с коронавирусом. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 65 человек.

Россия: почти девять тысяч новых случаев

По состоянию на утро 25 мая в России зарегистрированы 8946 новых случаев коронавирусной инфекции - это на 347 человек больше, чем днем ранее. В общей сложности инфицированы 353 427 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За сутки скончались 92 пациента с Covid-19, с начала распространения коронавируса в России умерли 3633 человека.

Выздоровели 118 798 человек. В стране проведены более 8,9 миллиона лабораторных исследований на наличие Covid-19.