Covid-19: за сутки число инфицированных сократилось в шести самоуправлениях

По сравнению с данными, опубликованным в воскресенье, в Риге число активных инфицированных за сутки снизилось со 130 до 115. В свою очередь в Валмиере это число сократилось с 19 до 18, а в Лиепае - с семи до шести. В свою очередь в Лимбажском, Лиелвардском и Кекавском краях число активных инфицированных составляет от одного до пяти.

Единственный край, где за последние сутки наблюдался прирост числа заболевших, - это Коценский край, где теперь насчитывается восемь активных инфицированных. В свою очередь второй из зафиксированных в воскресенье случаев констатирован в Риге.

Один из новых инфицированных находится в возрастной группе от 20 до 29 лет, второй - от 60 до 69 лет.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии проведен 721 анализ на Covid-19, положительными были два из них. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 1049.

В минувшие сутки госпитализация потребовалась двум пациентам.

На данный момент в стационарах находятся 27 пациентов с Covid-19, состояние 25 - средней тяжести, двух - тяжелое. Из больниц выписаны 139 человек.

По состоянию на 25 мая выздоровели 712 человек. Скончались - 22. С момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 99 770 анализов.