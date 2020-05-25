За последние три недели 19 жителей Латвии заразились Covid-19 за границей

В 12 случаях заражение произошло в Швеции, в двух - в других странах ЕС, в пяти - в России.

В начале пандемии доля людей, заразившихся за границей, составляла 80%, а сейчас их немного, сказал эпидемиолог.

Кроме того, на прошлой неделе в Латвии в целом было зарегистрировано 39 заболевших Covid-19, и это самое маленькое количество с марта.

По словам Перевощикова, в отдельные дни заболевших было много, но тут нужно учитывать, что это результат целенаправленного скрининга и выявления очагов. Если не считать эти очаги, то количество отдельных случаев заболевания незначительно, и это результат ранее принятых мер.

Говоря о глобальной ситуации с Covid-19, Перевощиков заявил, что в мире она ухудшается, но в Европе улучшается.

Несмотря на уменьшение заболеваемости и смягчение ограничений, SPKC просит людей продолжать соблюдать меры дистанцирования и гигиены.