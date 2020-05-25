Пн, 25.05.2020
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Латвийский фонд природы призвал не фотографироваться в рапсовых полях

Рапсовое поле

ФОТО: Daiga Kļanska / LETA

Латвийский фонд природы в Facebook распространил призыв не фотографироваться в рапсовых полях, указав, что сейчас рапс опрыскивают фунгицидами, которые вредят пчелам и могут вызвать аллергические реакции и раздражение у людей, пишет lsm.lv.

"Если провести две минуты на рапсовом поле, то ничего чрезвычайного для здоровья человека действительно не произойдет. Этот вопрос более обширный - о здоровье пчел и влиянии индустриального сельского хозяйства на окружающую среду в целом", - указала порталу представитель фонда Лиене Бризга-Калниня, отметив, что, фотографируясь в рапсе, люди непрямым образом поддерживают индустрию, вредящую природе.

"Желание фотографироваться на рапсовом поле понятно, это визуально впечатляет.

Однако люди подписывают фотографии комментарием: "Как красива природа Латвии!". Рапсовое поле - не природа Латвии. Это сельскохозяйственный ландшафт 21-го века", - пояснила эксперт.

Для создания впечатляющих фотографий фонд рекомендует вместо рапсовых полей выбирать места цветения ромашек, первоцвета весеннего, подножия больших деревьев и луга, где пасутся коровы.

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