Латвийский фонд природы призвал не фотографироваться в рапсовых полях

Латвийский фонд природы в Facebook распространил призыв не фотографироваться в рапсовых полях, указав, что сейчас рапс опрыскивают фунгицидами, которые вредят пчелам и могут вызвать аллергические реакции и раздражение у людей, пишет lsm.lv.
"Если провести две минуты на рапсовом поле, то ничего чрезвычайного для здоровья человека действительно не произойдет. Этот вопрос более обширный - о здоровье пчел и влиянии индустриального сельского хозяйства на окружающую среду в целом", - указала порталу представитель фонда Лиене Бризга-Калниня, отметив, что, фотографируясь в рапсе, люди непрямым образом поддерживают индустрию, вредящую природе.
"Желание фотографироваться на рапсовом поле понятно, это визуально впечатляет.
Однако люди подписывают фотографии комментарием: "Как красива природа Латвии!". Рапсовое поле - не природа Латвии. Это сельскохозяйственный ландшафт 21-го века", - пояснила эксперт.
Для создания впечатляющих фотографий фонд рекомендует вместо рапсовых полей выбирать места цветения ромашек, первоцвета весеннего, подножия больших деревьев и луга, где пасутся коровы.
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