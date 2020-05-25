Латвийский фонд природы призвал не фотографироваться в рапсовых полях

"Если провести две минуты на рапсовом поле, то ничего чрезвычайного для здоровья человека действительно не произойдет. Этот вопрос более обширный - о здоровье пчел и влиянии индустриального сельского хозяйства на окружающую среду в целом", - указала порталу представитель фонда Лиене Бризга-Калниня, отметив, что, фотографируясь в рапсе, люди непрямым образом поддерживают индустрию, вредящую природе.