Видео ⟩ Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ

Его удивило сообщение врачей, о том, что ему необходима операция из-за "небольшого сердечного приступа". Брайану Мею было проведено стентирование.

Он уверен, что теперь с ним все будет хорошо.

Напомним, Брайан Мэй является одним из основателей группы Queen и автором многочисленных хитов, таких как "We Will Rock You" и "The Show Must Go On". Он и сейчас выступает в составе группы Queen вместе с барабанщиком Роджером Тейлором и приглашенными вокалистами.