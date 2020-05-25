Видео ⟩ Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ

72-летний гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй (Brian May) перенес сердечный приступ в середине мая. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.
Его удивило сообщение врачей, о том, что ему необходима операция из-за "небольшого сердечного приступа". Брайану Мею было проведено стентирование.
Он уверен, что теперь с ним все будет хорошо.
Напомним, Брайан Мэй является одним из основателей группы Queen и автором многочисленных хитов, таких как "We Will Rock You" и "The Show Must Go On". Он и сейчас выступает в составе группы Queen вместе с барабанщиком Роджером Тейлором и приглашенными вокалистами.
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