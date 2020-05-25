Пн, 25.05.2020
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Видео ⟩ Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ

Брайан Мэй (Brian May)

ФОТО: https://www.instagram.com/brianmayforreal/

72-летний гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй (Brian May) перенес сердечный приступ в середине мая. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице. 

Его удивило сообщение врачей, о том, что ему необходима операция из-за "небольшого сердечного приступа". Брайану Мею было проведено стентирование.

Он уверен, что теперь с ним все будет хорошо. 

Напомним, Брайан Мэй является одним из основателей группы Queen и автором многочисленных хитов, таких как "We Will Rock You" и "The Show Must Go On". Он и сейчас выступает в составе группы Queen вместе с барабанщиком Роджером Тейлором и приглашенными вокалистами.

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