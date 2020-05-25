Улица в Риге, которую водители предпочитают избегать: там можно остаться без зеркал

На суженном участке улицы водителям приходится полагаться друг на друга - кто кого пропустит. Чаще всего взаимное уважение и учтивость срабатывают, однако зритель передачи Bez Tabu указывает, что здесь создаются аварийные ситуации.

ФОТО: Bez Tabu

"Если навстречу движется общественный транспорт, кому-то приходится сдавать задом, чтобы пропустить другого. И это довольно опасно, как для него самого, так и для других. И именно с этим я сталкивался. Самое интересное в том, что там были установлены знаки со стороны проспекта Курземес до Аннинюмуйжас, что по правой стороне стоять запрещено. Но не прошло и недели, как знак просто пропал", - рассказал зритель Bez Tabu Иво.

В начале марта на улице Зентенес были размещены запрещающие стоянку знаки, чтобы провести весеннюю уборку улиц. Работы провели, знаки сняли.

ФОТО: Bez Tabu

Инта Виетниеце в группе Facebook для жителей Иманты и Золитуде выразила мнение, что эти знаки на перекрестке с бульваром Анниньмуйжас до школы можно было бы оставить, так как каждое утро ситуация катастрофична.

"Мне здесь даже зеркало разбили. С утра пришла и было разбито зеркало, так как дорога узкая. С одной стороны, мы сами виноваты, что паркуем здесь машины, но с другой стороны - где парковать, если мы здесь живем? Но я знаю, что это не только у меня здесь проблема. Не только у меня разбито зеркало", - рассказала местная жительница Олеся.

ФОТО: Bez Tabu

"Нет такого, что всегда обе стороны стоят. Может быть автобусу сложнее, но у меня проблем не было", - отметила другая водитель Вайра.

Представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте рассказала, что по поводу установленных в начале весны временных запрещающих знаках были получены как позитивные, так и критические мнения.

"Эта ситуация была очень интересной, так как были водители, которые открыто игнорировали эти дорожные знаки, не соблюдали. Были и звонки, даже ругань, почему мы установили такие ограничения, что больше нельзя остановиться. Но надо найти золотую середину как для тех, кто в движении, так и для тех, кому нужно парковать машины", - сказала она.

ФОТО: Bez Tabu

Департамент уже принял решение, которое, скорее всего, большей части водителей не понравится, однако движение на улице Зентенес точно облегчат. Вскоре на одной стороне улицы будут размещены знаки, запрещающие стоянку и парковку.

"Принимая во внимание, что движение интенсивно и проехать сложно, мы приняли решение в этом сезоне произвести изменения в организации движения и установить на одной стороне улицы Зентенес дорожный знак номер 326 - останавливаться запрещено", - пояснила Диманте.

Смотрите сюжет на латышском языке: