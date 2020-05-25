Самолет был вынужден лететь обратно, так как аэропорт Сардинии оказался закрытым

Самолет Airbus A320 совершил несколько поворотов на побережье Сардинии и после этого отправился в двухчасовой полет обратно в Германию.

За исключением крупных аэропортов в Риме и Флоренции, остальные аэропорты Италии фактически закрыты минимум до 3 июня.

Представитель Eurowings сообщил, что произошло недоразумение во время обобщения важной информации для этого конкретного полета.

По его словам, ситуация в разных аэропортах Европы очень динамична, и время их работы часто меняется без предварительно предупреждения, меняются и введенные ограничения.

Стоит отметить, что в самолете находились всего два пассажира, которых пришлось регистрировать на другие рейсы взамен отмененного.