Пн, 25.05.2020
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Самолет был вынужден лететь обратно, так как аэропорт Сардинии оказался закрытым

ФОТО: Reuters/ScanPix

Первый летний полет из Дюссельдорфа в Ольбию мог стать обнадеживающим признаком возобновления туризма, однако когда самолет приблизился к аэропорту, пилотам сообщили, что приземление невозможно, сообщает AFP.

Самолет Airbus A320 совершил несколько поворотов на побережье Сардинии и после этого отправился в двухчасовой полет обратно в Германию.

За исключением крупных аэропортов в Риме и Флоренции, остальные аэропорты Италии фактически закрыты минимум до 3 июня.

Представитель Eurowings сообщил, что произошло недоразумение во время обобщения важной информации для этого конкретного полета.

По его словам, ситуация в разных аэропортах Европы очень динамична, и время их работы часто меняется без предварительно предупреждения, меняются и введенные ограничения.

Стоит отметить, что в самолете находились всего два пассажира, которых пришлось регистрировать на другие рейсы взамен отмененного.

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