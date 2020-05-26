Вт, 26.05.2020
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Видео с раздеванием Алины Загитовой набрало более 22 миллионов просмотров

Алина Загитова

ФОТО: скриншот видео

Видео с отрывком из выступления российской фигуристки Алины Загитовой собрало более 22 миллионов просмотров в социальной сети TikTok. Об этом сообщил фан-клуб 18-летней спортсменки teamzagitova.

На видео заснят момент из показательного выступления фигуристки, во время которого она не сразу смогла справиться с пуговицами и молнией на куртке. В своём выступлении Алина предстала в образе расхитительницы гробниц Лары Крофт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Когда что-то пошло не так", - подписано видео в аккаунте teamzagitovaa в TikTok.

Помимо 22 миллионов просмотров под видео оставили 442 тысячи лайков и более 700 комментариев.

Алина Загитова - первая российская фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании, а также все титулы в юниорском катании. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

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