Видео с раздеванием Алины Загитовой набрало более 22 миллионов просмотров

На видео заснят момент из показательного выступления фигуристки, во время которого она не сразу смогла справиться с пуговицами и молнией на куртке. В своём выступлении Алина предстала в образе расхитительницы гробниц Лары Крофт.

"Когда что-то пошло не так", - подписано видео в аккаунте teamzagitovaa в TikTok.

Помимо 22 миллионов просмотров под видео оставили 442 тысячи лайков и более 700 комментариев.

Алина Загитова - первая российская фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании, а также все титулы в юниорском катании. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.