Очень возможно, что солнечный свет деактивирует SARS-CoV-2

В исследовании, опубликованном в научном журнале The Journal of Infectious Diseases, ученые выяснили, что имитация солнечного света быстро деактивирует SARS-CoV-2, размещенный в лаборатории на пластинках из нержавеющей стали.

В прошлых исследованиях было доказано, что в правильных условиях на непористых поверхностях в помещениях SARS-CoV-2 может выжить даже несколько дней. В одном из исследований, опубликованном в научном журнале New England Journal of Medicine, доказано, что вирус на пластиковых или металлических поверхностях может выжить даже до трех недель, в свою очередь на картоне - до 24 часов, на медных поверхностях - до четырех часов, а в воздухе всего три часа.

Однако центры по контролю и профилактике заболеваний США практически сразу сообщили, что вирусу, попадая на поверхность, распространяться дальше очень сложно.

Чтобы выяснить, как долго SARS-CoV-2 может выжить на свежем воздухе, команда ученых использовала устройство, симулирующее естественный солнечный свет и ультрафиолетовые лучи.

Также ученые в лаборатории создали помещение с контролируемой температурой и влажностью воздуха. Вирус был выращен как в лабораторных устройствах, так и в жидкости, похожей на человеческую слюну. Затем образцы вируса поместили на пластинки из нержавеющей стали.

Инфицированные пластинки прикрепили к особым стенам помещения и подвергали под различными углами световой стимуляции на время от двух до 18 минут. В свою очередь другие образцы вируса поместили в темное помещение на 60 минут.

Оказалось, что ультрафиолетовые лучи быстро деактивируют SARS-CoV-2. В условиях, когда образцы вируса в слюне были подвержены свету, подобному солнечному, 90% вируса деактивировалось в течение 6,8 минут.

Это исследование свидетельствует о том, что способность вируса распространяться значительно снижается вне помещений, где подвергается солнечному свету. Кроме того, оно доказывает, что солнечный свет может служить средством для дезинфекции непористых поверхностей.

Впрочем, ученые отмечают, что эффект может отличаться в реальных условиях, в настоящей слюне и при нестимулированном солнечном свете.