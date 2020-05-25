"Девочка, откуда у тебя эти деньги?". Отец фигуристки Щербаковой рассказал о её заработках

Станислав Щербаков рассказал, что призовые дочери они откладывают на будущее и пытаются не только сохранить, но и увеличить - часть на депозит, часть в валюту, часть в акции. Интересно, что 16-летняя спортсменка сама решает, куда и сколько вложить.

"Сама ходит в банк, разбирается в депозитах, подписывает договоры", - подчеркнул отец фигуристки, отметив удивление сотрудников банка. "Девочка, откуда у тебя эти деньги?" - "Заработала", - рассказал Станислав Щербаков.

Отец фигуристки также рассказал, что несколько раз им удалось угадать с акциями, и получилось, что одних процентов хватило для того, чтобы обновить себе телефон до последней модели.

Анна Щербакова - двукратная чемпионка России и серебряный призёр чемпионата Европы-2020. Она занимается у российского специалиста Этери Тутберидзе.