Видео ⟩ В 18:00 бьем в кастрюли и сковородки: предприятия питания требуют снизить PVN

Как в понедельник на пресс-конференции сообщили представители Латвийского общества рестораторов, предприниматели сферы общественного питания призывают не только остальных коммерсантов отрасли, но и каждого жителя начиная с 25 мая каждый день в 18:00 громко бить в кастрюли и сковородки, снимать это на видео и публиковать в социальных сетях. Таким образом предлагается выражать протест против проводимой правительством и Сеймом политики.

В ходе акции отрасль не требует от правительства снижения PVN до конкретного уровня, оставляя за правительством решение о том, насколько большим будет сокращение PVN для сектора общественного питания.

Инициаторы акции подчеркивают, что на данный момент в 19 из 28 стран-участниц Европейского союза в отрасли гостеприимства снижен PVN. По подсчетам общества, введение сниженной ставки PVN сейчас могло бы сохранить около 4000 рабочих мест.

"Пустим в дело кастрюли и сковородки, чтобы напомнить об обещанном увеличении зарплат учителям и врачам, о данных предпринимателям обещаниях, в том числе о введении сниженной ставки PVN для предприятий общественного питания", - заявил вице-президент общества и совладелец ресторана 36.linija Лаурис Алексеев.

По его словам, 40% жителей Латвии живут в бедности, 100 тыс. врачей и учителей не дождались выполнения данных им обещаний, ничтожную помощь во время пандемии Covid-19 получили и работники отрасли культуры, мелкие и средние предприниматели, в том числе работающие в секторе общественного питания.