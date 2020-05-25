Переболевший Covid-19 Песков выписан из больницы

Как изданию рассказала супруга Пескова Татьяна Навка, около недели они с мужем будут находиться на домашнем карантине.

Навка была выписана из больницы 21 мая.

Напомним, Covid-19 переболели и несколько российских министров: премьер-министр Михаил Мишустин, министр образования и науки Валерий Фальков и министр Культуры Олга Любимова. Коронавирус подозревают и у главы Чечни Рамзана Кадырова, однако официального подтверждения этому нет.

Сообщение о том, что у Дмитрия Пескова констатирован Covid-19, поступило 12 мая.

По словам пресс-секретаря Путина, врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию. "И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм", - поделился он.

На вопрос о методе лечения Песков ответил, что врачи знают, что делают.