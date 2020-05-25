Расширен круг получателей пособия за простой. На него смогут претендовать еще 17 человек

Впредь пособие будет предоставляться также в случае, если налоговая задолженность самозанятого лица будет превышать 1500 евро, если долг не будет превышать 1500 евро, но не будет заключено соглашения о графике его уплаты и если налоговый начет будет превышать 151 евро за раз или 500 евро в год.