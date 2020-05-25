Минблаг предлагает платить пособия выпускникам вузов, которые не смогут получить статус безработного

Министерство благосостояния предлагает обсудить возможность выплаты пособия выпускникам высших учебных заведений, колледжей и технических средних школ, которые закончили учебу в период с лета 2019 года по осень этого года и не квалифицируются для получения пособия по безработице, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.