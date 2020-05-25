В результате сердечного приступа скончался 21-летний экс-футболист "Ромы"

21-летний Буасе умер после сердечного приступа.

Футболист выступал за молодёжные команды "Ромы" с 2017 по 2019 год. Он тренировался и с главной командой. Партнёрами Буасе были такие футболисты как Франческо Тотти и Даниэль Де Росси.

В феврале этого года футболист начал выступать во втором дивизионе Румынии.

The Sun сообщает, что в Рим футболист попал в 2016 году, когда прибыл в столицу Италии из Камеруна вместе с другими соотечественниками в поисках лучшей жизни.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020