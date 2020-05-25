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В результате сердечного приступа скончался 21-летний экс-футболист "Ромы"

ФОТО: @OfficialASRoma

Скончался бывший футболист итальянского клуба "Рома" Джозеф Буасе из Камеруна, сообщает официальный Twitter клуба.

21-летний Буасе умер после сердечного приступа.

Футболист выступал за молодёжные команды "Ромы" с 2017 по 2019 год. Он тренировался и с главной командой. Партнёрами Буасе были такие футболисты как Франческо Тотти и Даниэль Де Росси.

В феврале этого года футболист начал выступать во втором дивизионе Румынии.

The Sun сообщает, что в Рим футболист попал в 2016 году, когда прибыл в столицу Италии из Камеруна вместе с другими соотечественниками в поисках лучшей жизни.

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