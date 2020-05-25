Вт, 26.05.2020
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На улице Бикерниеку пьяная женщина без прав на бусике повредила припаркованные машины

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Утром в воскресенье, 24 мая, еще до 7 часов утра сильный шум удивил жителей улицы Бикерниеку в Риге, сообщает передача Degpunktā.

Люди бросились к окнам и на улицу, где увидели посреди дороги попавший в аварию Ford Transit.

Хаотично двигавшийся автомобиль повредил припаркованные на обочине машины.

Свидетель происшествия Александр передаче Degpunktā рассказал, что особо не понял, что с бусиком произошло. "Он ехал на большой скорости и пытался что-то объехать. Машину внезапно стало бросать из стороны в сторону посреди дороги".

После столкновения из автомобиля вылезла находившаяся за рулем смущенная дама. Свидетели вызвали полицию, и водитель дождалась экипаж там же на месте.

Прибывшие стражи порядка дали женщине дунуть в алкометр, который показал 2,4 промилле. Также выяснилось, что дама села за руль автомобиля без прав. 

В результате ее действий пострадали четыре припаркованных автомобиля.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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