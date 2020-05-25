На улице Бикерниеку пьяная женщина без прав на бусике повредила припаркованные машины

Утром в воскресенье, 24 мая, еще до 7 часов утра сильный шум удивил жителей улицы Бикерниеку в Риге, сообщает передача Degpunktā.
Люди бросились к окнам и на улицу, где увидели посреди дороги попавший в аварию Ford Transit.
Хаотично двигавшийся автомобиль повредил припаркованные на обочине машины.
Свидетель происшествия Александр передаче Degpunktā рассказал, что особо не понял, что с бусиком произошло. "Он ехал на большой скорости и пытался что-то объехать. Машину внезапно стало бросать из стороны в сторону посреди дороги".
После столкновения из автомобиля вылезла находившаяся за рулем смущенная дама. Свидетели вызвали полицию, и водитель дождалась экипаж там же на месте.
Прибывшие стражи порядка дали женщине дунуть в алкометр, который показал 2,4 промилле. Также выяснилось, что дама села за руль автомобиля без прав.
В результате ее действий пострадали четыре припаркованных автомобиля.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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