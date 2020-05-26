"Плакать нельзя, тебя сочтут ненормальной". Винькеле о работе в условиях Covid-19

Первые месяцы пандемии Covid-19 были тяжелыми.

"Я не мечтала и не фантазировала. Я засыпала со страхом и просыпалась со страхом", - призналась министр.

По ее словам, "телефон всегда был под рукой, когда ждали сообщение о первом инфицированном в Латвии. Такие же ужасные чувства были, когда ждали известий о первой смерти", - рассказала Винькеле.

Она подчеркнула, что политикам нельзя показывать эмоции. "Плакать нельзя, потому что тогда тебя сочтут ненормальной или эмоционально слабой, что мне кажется странным", - отметила она.

По ее мнению, политики должны справляться с гораздо большей дозой критики и оценки, чем представители любой другой профессии.

"Политик - не помойка, в которую люди могу кинуть все свои несчастья и обиды. Однако границы у политиков шире, но это не означает, что можно обзываться и задевать очень лично", - добавила она.

Министр считает, что ей очень повезло с командой. "Это люди, с которым можно идти и на разведку, и в бой. К счастью, моменты упадка не наступают у всех разом. Когда у кого-то опускаются руки, остальные берут его под локти и придерживают, и идут дальше", - так о работе команды высказалась министр.

Она не скрывала, что у нее накопилась усталость и "батарейка садится".

Также она признается, что работа во время пандемии Covid-19 накладывает большую ответственность.

"Меня беспокоит и то, как долго можно удержать внимание людей. Как долго можно мотивировать и договариваться с людьми, чтобы они добровольно соблюдали ограничения.

Я очень хорошо понимаю людей, что эта ситуация может надоесть. Нет конкретики, и это еще одна проблема.

Я сама эту ситуацию приняла как новую нормальность - при решении проблем с Covid-19 конкретики нет и быть не может. Это просто аксиома и так это есть", - отметила она.

В то же время она признает, что донести до общества то, что такая ситуация - норма очень непросто:

"У людей закончилась работа, потому что настал какой-то абстрактный карантин. Нет доходов, нет накоплений, люди дома с детьми. Они маленькие, дерутся друг с другом и вы не можете навестить родителей.

В такой ситуации хочется получить ответ - когда все это кончится? Но я как министр здравоохранения не могу дать такого ответа.

Не потому, что не хочу или делаю это сознательно, а потому, что ответа попросту нет нигде в мире".

Также министр подчеркнула, что каждое "спасибо" очень важно.

"Например, для медиков Неотложной медицинской помощи эта общественная поддержка была важна. И люди в Минздраве впервые говорят, что чувствуют себя оцененными. Обычно принято, что госуправление критикуют и демонизируют", - подметила министр.