"Плакать нельзя, тебя сочтут ненормальной". Винькеле о работе в условиях Covid-19

Министр здравоохранения Илзе Винькеле в рамках серии интервью LTV Dzīvei nav melnraksta ("У жизни нет черновика") рассказала о напряженном рабочем графике в это непростое время, восприятии общества проблемы Covid-19 и своих ощущениях от пандемии в целом.
Первые месяцы пандемии Covid-19 были тяжелыми.
"Я не мечтала и не фантазировала. Я засыпала со страхом и просыпалась со страхом", - призналась министр.
По ее словам, "телефон всегда был под рукой, когда ждали сообщение о первом инфицированном в Латвии. Такие же ужасные чувства были, когда ждали известий о первой смерти", - рассказала Винькеле.
Она подчеркнула, что политикам нельзя показывать эмоции. "Плакать нельзя, потому что тогда тебя сочтут ненормальной или эмоционально слабой, что мне кажется странным", - отметила она.
По ее мнению, политики должны справляться с гораздо большей дозой критики и оценки, чем представители любой другой профессии.
"Политик - не помойка, в которую люди могу кинуть все свои несчастья и обиды. Однако границы у политиков шире, но это не означает, что можно обзываться и задевать очень лично", - добавила она.
Министр считает, что ей очень повезло с командой. "Это люди, с которым можно идти и на разведку, и в бой. К счастью, моменты упадка не наступают у всех разом. Когда у кого-то опускаются руки, остальные берут его под локти и придерживают, и идут дальше", - так о работе команды высказалась министр.
Она не скрывала, что у нее накопилась усталость и "батарейка садится".
Также она признается, что работа во время пандемии Covid-19 накладывает большую ответственность.
"Меня беспокоит и то, как долго можно удержать внимание людей. Как долго можно мотивировать и договариваться с людьми, чтобы они добровольно соблюдали ограничения.
Я очень хорошо понимаю людей, что эта ситуация может надоесть. Нет конкретики, и это еще одна проблема.
Я сама эту ситуацию приняла как новую нормальность - при решении проблем с Covid-19 конкретики нет и быть не может. Это просто аксиома и так это есть", - отметила она.
В то же время она признает, что донести до общества то, что такая ситуация - норма очень непросто:
"У людей закончилась работа, потому что настал какой-то абстрактный карантин. Нет доходов, нет накоплений, люди дома с детьми. Они маленькие, дерутся друг с другом и вы не можете навестить родителей.
В такой ситуации хочется получить ответ - когда все это кончится? Но я как министр здравоохранения не могу дать такого ответа.
Не потому, что не хочу или делаю это сознательно, а потому, что ответа попросту нет нигде в мире".
Также министр подчеркнула, что каждое "спасибо" очень важно.
"Например, для медиков Неотложной медицинской помощи эта общественная поддержка была важна. И люди в Минздраве впервые говорят, что чувствуют себя оцененными. Обычно принято, что госуправление критикуют и демонизируют", - подметила министр.
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