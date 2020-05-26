Covid-19 в Латвии: на 1828 анализов четыре новых случая

В минувшие сутки в Латвии проведено 1828 анализов на Covid-19, положительными были четыре из них. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Таким образом, общее число зарегистрированных случаев достигло 1053.
В минувшие сутки госпитализация потребовалась двум пациентам.
На данный момент в стационарах находятся 25 пациентов с Covid-19, состояние 23 - средней тяжести, двух - тяжелое. Из больниц выписаны 143 человека.
По состоянию на 26 мая выздоровел 741 человек. Скончались - 22. С момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 101 598 анализов.
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