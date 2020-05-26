Вт, 26.05.2020
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Испания оживляет туризм: с 1 июля прибывающим не надо соблюдать карантин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Правительство Испании заявило, что с 1 июля прибывающим гражданам других государств больше не нужно будет самоизолироваться на 14 дней.

Такое решение было принято на заседании в понедельник. 

Ежегодно Испания принимает 80 млн туристов, этот сектор экономики обеспечивает 12% ВВП страны.

Минздрав Испании также поделился обновленными данными по числу смертей пациентов с Covid-19. По уточненным данным их стало меньше на 2000 - в понедельник власти сообщили о 26 834 умерших, тогда как в воскресенье их было 28 752.

Власти удалили те летальные исходы, которые попали в статистику дважды, а также те случаи, когда достоверно не известно, был ли человек действительно болен Covid-19. 

В то же время в статистику не попали тысячи людей, которые, вероятно, умерли от Covid-19, в том числе постояльцы пансионатов, у которых были характерные для этой болезни симптомы, но заражение Covid-19 не было подтверждено. 

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