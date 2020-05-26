Германия еще на шаг ближе к введению ограничения скорости на автобанах

У немецкого Совета по безопасности дорожного движения есть аргумент, из-за которого ограничение скорости на автобанах становится все реальнее.
Хотя пока что никакие ограничения в силу не вступили и на многих участках дороги все еще можно ехать настолько быстро, насколько позволяет смелость, весьма вероятно,
что в ближайшем будущем свобода автомобилистов будет ограничена дорожными знаками с цифрой 130 по середине.
У идеи установить максимальную скорость на всех дорогах Германии есть как сторонники, так и противники.
Совет по безопасности дорожного движения (Deutsche Verkehrssicherheitsrat) только что присоединился к кругу сторонников. По сути, речь идет об установке общей максимально допустимой скорости, хотя и с некоторыми исключениями.
Совет считает, что потенциальные изменения смогут сократить число погибших на немецких дорогах. Это предположение оформилось примерно за год дебатов, сообщает AutoBild.
Противники идеи ограничения скорости указывают, что
только 13% погибших в дорожно-транспортных происшествиях погибли в результате аварий на автобанах. Доля людей, получивших серьезные травмы, еще ниже - всего 9%.
Таким образом, они считаются относительно безопасными, поскольку на автобаны приходится треть всего транспортного потока.
Сторонники идеи, в свою очередь, указывают на ожидаемое сокращение выбросов CO2, если средняя скорость транспортных средств будет снижена. Совет по безопасности дорожного движения добавляет, что у слишком высокой скорости есть и другие потенциально опасные побочные эффекты.
В то же время в организации, в которую входят представители ассоциации технических инспекций (TÜV), автомобильной промышленности, страховых компаний, автомобильных клубов, министерств и экспертов по дорожному движению, до сих пор нет единого мнения, поскольку десять членов проголосовали "за" общее ограничение скорости, четыре "против" и одиннадцать воздержались.
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