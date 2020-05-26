Германия еще на шаг ближе к введению ограничения скорости на автобанах

Хотя пока что никакие ограничения в силу не вступили и на многих участках дороги все еще можно ехать настолько быстро, насколько позволяет смелость, весьма вероятно,

что в ближайшем будущем свобода автомобилистов будет ограничена дорожными знаками с цифрой 130 по середине.

У идеи установить максимальную скорость на всех дорогах Германии есть как сторонники, так и противники.

Совет по безопасности дорожного движения (Deutsche Verkehrssicherheitsrat) только что присоединился к кругу сторонников. По сути, речь идет об установке общей максимально допустимой скорости, хотя и с некоторыми исключениями.

Совет считает, что потенциальные изменения смогут сократить число погибших на немецких дорогах. Это предположение оформилось примерно за год дебатов, сообщает AutoBild.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Противники идеи ограничения скорости указывают, что

только 13% погибших в дорожно-транспортных происшествиях погибли в результате аварий на автобанах. Доля людей, получивших серьезные травмы, еще ниже - всего 9%.

Таким образом, они считаются относительно безопасными, поскольку на автобаны приходится треть всего транспортного потока.

Сторонники идеи, в свою очередь, указывают на ожидаемое сокращение выбросов CO2, если средняя скорость транспортных средств будет снижена. Совет по безопасности дорожного движения добавляет, что у слишком высокой скорости есть и другие потенциально опасные побочные эффекты.

В то же время в организации, в которую входят представители ассоциации технических инспекций (TÜV), автомобильной промышленности, страховых компаний, автомобильных клубов, министерств и экспертов по дорожному движению, до сих пор нет единого мнения, поскольку десять членов проголосовали "за" общее ограничение скорости, четыре "против" и одиннадцать воздержались.