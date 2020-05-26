Фото ⟩ "Чудо мое!": Пугачева трогательно поздравила старшую дочь и показала редкие снимки

В день своего рождения Кристина выпустила песню "Свобода", в которой рассказала, что будет делать после карантина.

Сейчас Орбакайте находится на самоизоляции с дочерью Клавдией и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.

"Дарю вам всем в свой день рождения не только свою любовь, но и новую песню! Премьера! "Свобода" уже на всех цифровых площадках, - написала певица.

Алла Пугачева трогательно поздравила дочь: "Чудо мое! Живи долго и верь в чудеса".

Напомним, 25 мая Кристина Орбакайте отметила свое 49-летие. Эта артистка смогла преодолеть стереотип "звездного ребенка" и доказать, что она самостоятельная многогранная личность, которая обладает невероятным талантом.