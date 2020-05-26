Есть ли в логика? Об ограничениях во время Covid-19, которые людям сложно понять

Передача LTV Aizliegtais paņēmiens (в переводе - "Запрещенный прием" - Прим.ред.) изучила, как соблюдаются принятые правительством решения, насколько они ясны рядовым жителям и предпринимателям, к которым относятся, например, обязательное требование надевать в общественном транспорте маску.

Как убедилась передача, в междугородних автобусах многие пассажиры при посадке надевают маску, чтобы видел водитель, но во время поездки ее снимают.

В общественном транспорте Риги люди также уклоняются от использования масок, и это было предсказуемо.

Во-первых, по поводу целесообразности использования масок с целью защиты от заражения не было однозначной информации у самих государственных органов.

Во-вторых, эта норма введена, когда показатели заболеваемости в стране уже начали падать.

Передача отмечает, что есть два варианта дальнейших действий - отменить эту норму, признав, что реализовать ее нереально, или высказать ее как рекомендацию и не тратить ресурсы полиции.

Если же правительство действительно считает, что с эпидемиологической точки зрения это очень важно, то нужно предусмотреть крупные ресурсы для контроля и реально применять штрафы.

Расплывчатыми и по-разному интерпретируемыми являются и другие решения правительства, а также часто возникает вопрос, есть ли в них логика.

Почему, например, пятилетним и шестилетним детям разрешено посещать детские сады, почему можно организовывать мероприятия до 25 человек, а детские игровые площадки в помещениях должны быть закрыты? Предприниматели индустрии детских развлечений возмущены таким отсутствием логики.