Фото ⟩ "Хотим учиться!" Студенты вышли на протест

Напомним, ранее Латвийское объединение студентов выступило с заявлением, что несколько тысяч студентов, возможно, будут вынуждены прекратить учебу из-за связанных с Covid-19 финансовых трудностей.

Конкретных решений правительства о поддержке студентов пока не последовало, но вопрос включен в повестку.

Галерея: Протест студентов в центре Риги