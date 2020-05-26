Вт, 26.05.2020
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Фото ⟩ "Хотим учиться!" Студенты вышли на протест

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Во вторник, 26 мая, у здания Министерства образования и науки прошла акция Gribu studēt ("Хочу учиться"), организованная Латвийским объединением студентов.

Напомним, ранее Латвийское объединение студентов выступило с заявлением, что несколько тысяч студентов, возможно, будут вынуждены прекратить учебу из-за связанных с Covid-19 финансовых трудностей.

Конкретных решений правительства о поддержке студентов пока не последовало, но вопрос включен в повестку. 

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