Фото ⟩ "Хотим учиться!" Студенты вышли на протест

Во вторник, 26 мая, у здания Министерства образования и науки прошла акция Gribu studēt ("Хочу учиться"), организованная Латвийским объединением студентов.
Напомним, ранее Латвийское объединение студентов выступило с заявлением, что несколько тысяч студентов, возможно, будут вынуждены прекратить учебу из-за связанных с Covid-19 финансовых трудностей.
Конкретных решений правительства о поддержке студентов пока не последовало, но вопрос включен в повестку.
Галерея: Протест студентов в центре Риги
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!