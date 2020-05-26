Несуществующими данными стараются нивелировать опасность коронавируса

С середины марта в Facebook на русском языке распространяются несуществующие данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждающие, что другие заболевания гораздо более смертоносны, чем Covid-19.

Информация была опубликована в нескольких профилях, отдельными постами поделились десятки тысяч пользователей, в их числе и люди из Латвии.

От рака, малярии, гриппа и других причин в мире ежемесячно умирают гораздо больше, чем от Covid-19 - таков единый посыл в публикациях, которые с небольшими изменениями гуляют по Facebook уже несколько месяцев. В некоторых постах говорится, что источником данных является ВОЗ, в других источника нет.

ФОТО: Ekrānšāviņi no FB

Самый большой отклик получил пост Антона Честикова за 26 марта. Им поделились 25 тысяч человек. На фотографии, опубликованной этим мужчиной, перечислены различные причины смерти и количество летальных исходов в мире в течение месяца (месяц не указан), в конце сравнения добавлено, что в течение всей вспышки от коронавируса умерло гораздо меньше людей. Источник - якобы ВОЗ.

ФОТО: Скриншот

В комментариях под этими постами люди просят, можно ли ссылку, где можно убедиться в корректности данных, но авторы молчат, а другие пользователи отвечают: "Конечно, нельзя, ее нет". И они правы.

ФОТО: Скриншот

Даже если был бы указан конкретный месяц, это не облегчило бы проверку информации, поскольку ВОЗ не публикует такие полные данные о месячной смертности. В конце каждого года организация публикует статистику за предыдущий год.

В настоящее время самой последней информацией являются данные за 2018 год, опубликованные в конце 2019 года. В большинстве случаев цифры как минимум на 50% ниже, чем указанные в постах FB. Например, ВИЧ/СПИД в 2018 году стал причиной смерти в среднем 64 000 человек в месяц вместо указанных в посте 140 000. От малярии каждый месяц умирали 33, а не 81 тысяча.

Единственный показатель в этом посте, который может быть точно проверен, - это число жертв коронавируса в конкретный день. Публикация от 26 марта сообщает, что их насчитывается 12 500. Статистические данные ВОЗ показывают, что 26 марта во всем мире с диагнозом Covid-19 умерли 21 124 человека. Но теперь, спустя два месяца, коронавирус унес жизни уже 337 736 человек.

Сравнивать число жертв коронавируса с теми, кто погиб в автомобильных авариях, при родах или в результате самоубийства, некорректно, потому что у смертей - разные причины.

Вывод: Данные о показателях смертности в мире по сравнению с жертвами коронавируса, распространяемые несколькими профилями в социальной сети Facebook, являются ложными. Данные, опубликованные со ссылкой на ВОЗ, не существуют, а число жертв коронавируса неверное.