Литва полностью открывает границу с Латвией. Что еще происходит у соседей?

Литва: плюс четыре случая

За минувшие сутки в Литве подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом, общее количество составляет 1639, сообщило во вторник Министерство здравоохранения. Продолжает болеть 401 зараженный, выздоровели 1165 человек. От коронавируса в стране скончались 65 человек, еще восемь зараженных умерли по другим причинам. За сутки в Литве проведено 5169 тестов на коронавирус, общее их количество составляет 275 058.

С начала июня в Литве предлагается разрешить спортивные соревнования на открытом воздухе - баскетбол, футбол, а также проводить их со зрителями, сообщил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"К спортивным мероприятиям выдвигаются такие же требования, как и к прочим. Они смогут проходить на открытых пространствах, где могут собираться не более 300 зрителей и участников, между зрителями должна обеспечиваться дистанция минимум в метр. В закрытых помещениях - не более 100 зрителей и участников, должна обеспечиваться дистанция между зрителями в два метра", - отметил он.

Всеобщий карантин для предотвращения распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта. Были отменены все спортивные мероприятия, а играть в футбол и баскетбол нельзя было даже на улице.

Важно! С 1 июня планируется полностью открыть границу Литвы с Латвией, сообщил во вторник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. "Свободное передвижение, не останется никаких постов и проверок", - написал он.

Эстония: 10 новых случаев

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1500 первичных теста на Covid-19, позитивными оказались 10, то есть 0,7%, сообщил во вторник утром департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 36 пациентам, из них один находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны в общей сложности 322 человека, завершены 333 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1552 человека.

В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 65 человек.

Россия: почти девять тысяч новых случаев

За прошедшие сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 2830 случаев - в Москве. Всего с момента начала эпидемии Covid-19 в России заболели 362 342 человека.

Умерли за прошедшие сутки 174 человека, у которых был подтвержден диагноз Covid-19. Всего в России с момента начала распространения новой коронавирусной инфекции умерли 3807 заразившихся.

По данным на утро 26 мая в России от коронавирусной инфекции с момента начала распространения в стране Covid-19 вылечились 131 129 человек.

Отметим, что аналитик агентства Data Insight Борис Овчинников усомнился в подлинности официальных данных Федерального оперативного штаба.