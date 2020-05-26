Видео ⟩ "Моей жизни пришел конец": монологи Бориса Корчевникова объединили в абстрактное кино

Фразы емкие и многозначительные фразы вроде "Перевернешься на бок - умрешь", "Ты бездарная и страшная", "Моей жизни пришел конец", "Я изменял всем направо и налево", "Если все безнадежно, мы просто сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену".