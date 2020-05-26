Видео ⟩ "Моей жизни пришел конец": монологи Бориса Корчевникова объединили в абстрактное кино

Гендиректор телеканала "Спас" и исполнитель роли Ильи Синицына в сериале "Кадетство" Борис Корчевников ведет передачу "Судьба человека". В начале каждого выпуска он произносит монолог. Как оказалось, нарезанные и соединенные вместе монологи напоминают абстрактное кино. Об этом пишет "Медуза".
Фразы емкие и многозначительные фразы вроде "Перевернешься на бок - умрешь", "Ты бездарная и страшная", "Моей жизни пришел конец", "Я изменял всем направо и налево", "Если все безнадежно, мы просто сядем с тобой в машину, разгонимся и врежемся в стену".
Нарезка была размещена на YouTube-канал "Батлтоадс Инкорпорейтед" еще в январе 2020 года под заголовком "Борис Корчевников говорит тебе ужасные вещи на протяжении 30 секунд".
Но популярность ролик приобрел только сейчас. Также пользователи трактовали это видео как внутренний диалог, "я ночью иду в туалет мимо зеркала", трейлер нового сезона "Кадетства".
Про Бориса Корчевникова сделан еще один ролик. Там ведущий не знает, куда деваться во время рекламы своего шоу в программе с Андреем Малаховым.
Видео: Нарезка монологов Бориса Корчевникова
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