ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ "Что бы ты ни делал, делай это нежно", танцы Zivert на крыше и трибьют Бродскому

СБПЧ - "Нежно"

Российская инди-группа "Самое большое простое число" представила сингл под названием "Нежно". Эта композиция войдет в грядущий альбом коллектива, который был записан в Южной Африке.

Кстати, обложку нового сингла СБПЧ нарисовал художник из Ганы Дэниел Анум Джаспер. Среди работ Джаспера кинопостеры "Чужих", "Криминального чтива". Как отмечает "Медуза", большинство фильмов, для которых создавались афиши, Джаспер никогда не видел.

Дельфин - "Карантинник"

Андрей Лысиков вместе со своей группой дал онлайн-концерт, который получил простое и емкое название - "Карантинник". В 35-минутном акустическом выступлении прозвучали самые известные песни музыканта. Получилось очень душевно, советуем!

"Сладкий мёд" - "Нае*нулось"

В последние месяцы прозвучало очень много песен на карантинную тему. Вот еще одна, но эта, пожалуй, единственная, которая расставила все по своим местам и назвала все своими именами. Нет худа без добра!

Баста, Noize MC, Диана Арбенина и другие исполнили песни на стихи Иосифа Бродского

24 мая состоялся музыкальный онлайн-марафон в честь 80-летия Иосифа Бродского, в котором приняли участие Александр Васильев ("Сплин"), Баста, 25/17, Диана Арбенина, Андрей Макаревич, Billyʼs Band, Женя Любич, Светлана Сурганова и другие. Все музыканты исполнили песни на стихи поэта из собственных студий и квартир.

Zivert и NILETTO - Fly 2

Российская поп-певица Zivert представила обновленную версию трека Fly, в записи которого принял участие NILETTO. Новая версия звучит более энергично, а в видеоклипе исполнители задорно танцуют на крыше дома.

Pijama - Coronation

На прошлой неделе мы рассказывали о видеоклипе, который был снят в Даугавпилсе. Эта неделя не стала исключением - второй по величине город Латвии вновь радует музыкальной новинкой. На этот раз на английском языке.