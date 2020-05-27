Территория лжи ⟩ Осужденный в Луганске гражданин Латвии Валентин Веселов - кто он?

На помощь по началу плохо организованным властным структурам на местах пришли российские власти. Лидером самопровозглашенной Луганской Народной республики стал бывший майор Советской армии Игорь Плотницкий. Но его позиция среди самих сепаратистов не была столь прочной. И в результате военного переворота в 2017 году он лишился своего поста.

Новым лидером стал бывший сотрудник службы безопасности Украины Леонид Пасечник. Среди сепаратистов последовали чистки.

Неугодным для новых властей стал и гражданин Латвии Валентин Веселов. Новые власти признали его шпионом и приговорили к 10 с половиной годам тюрьмы.

Большую часть своей профессиональной жизни Валентин Веселов провел в Латвии, поначалу работал в газете "Вечерняя Рига", затем писал для издания "Коммерсант Бaлтик Дейли", которое позже переименовали в "Деловые вести". В 2012 году Веселов участвовал в создании бесплатной газеты Pastnieks.

Издание выходило на латышском и русском языках и разносилось по почтовым ящикам. Впрочем, после очередных выборов тираж газеты заметно упал, а позже она совсем закрылась. Статьи Веселова о жертвах и героях золитудской трагедии печатались в газете "Вести сегодня".

Когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, Веселов шутил на эту тему. А полгода спустя публиковал фотографии о военном конфликте в Луганске.

В газете "Вести сегодня" выходили его репортажи из Луганска, интервью с лидером самопровозглашенной Луганской народной республики Игорем Гиркиным. С 2015 года его репортажи в газете больше не публиковались, но сам он продолжал находиться на территории Восточной Украины.

Переезд Веселова в Украину для многих его знакомых был неожиданным. Он никогда не придерживался экстремистских политических взглядов, никого ни за что не агитировал.

Согласно приговору суда Луганска, Веселов работал в качестве военного корреспондента, позже переквалифицировался до заместителя командира отделения "народной милиции". Во время задержания у него изъяли большое количество взрывчатки и оружия.

Из приговора следует, что Валентин Веселов был завербован сотрудником Латвийского Бюро защиты Сатверсме Леваном Чарквиани. Позже его куратором стал Индулис Залите.

О первом персонаже никакой информации не удалось обнаружить, тогда как Индулис Залите личность известная. Долгие годы он заведовал так называемыми "мешками КГБ" - руководил центром документации последствий тоталитаризма. Это учреждение находилось в ведении Бюро защиты Сатверсме.

Сам Залите полагает, что его имя просто первым попалось на глаза луганским следователям в интернете, при поиске сотрудников латвийских спецслужб.

Веселова засудили незаслуженно – полагают другие латвийские сторонники украинских сепаратистов. Владимир Линдерман объясняет приговор политическими мотивами, а то, что Веселов оказался в Луганске - влиянием его коммунистически настроенной матери.

Видео: "Территория лжи" о Валентине Веселове