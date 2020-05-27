Фото ⟩ "Что-то тут нечисто": муж Полины Гагариной хозяйничает на даче певицы

Недавно в СМИ появились публикации о том, что Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина собираются разводиться после шести лет брака.

Появились неподтвержденные слухи, что фотограф останется без недвижимого имущества, если разведется с артисткой, так как его заработки были в разы меньше.

Теперь же подписчики удивлены новыми публикациями в аккаунте Дмитрия Исхакова. На фото он запечатлен на территории земельного участка у загородного дома Полины Гагариной. На одном из кадров видно, как он меняет лампочки наружного освещения. Кроме того, она жалуется на погоду.

"Да будет свет... А вообще, чего такой холод-то, уже почти июнь на носу", - написал Исхаков.

На следующей фотографии он показал первый урожай клубники.

Фолловеры в комментариях стали строить догадки и предположили, что возможно звездная пара помирилась.

"Счастья ваше семье", "Что-то ту нечисто", "А вы правда разводитесь?", - писали в комментариях.

Напомним, первыми о разводе пары сообщил канал Super.ru. В разговоре с представителем канала Исхаков не стал отрицать расставания с певицей, но подчеркнул, что официально их брак еще не расторгнут.