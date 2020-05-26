Covid-19 снова зарегистрирован в крае, где сообщалось о выздоровлении всех пациентов

За прошедшие сутки в Риге и Валмиере было зарегистрировано по одному новому пациенту с Covid-19. Таким образом, общее количество активных случаев заболевания в столице составляет 116, в Валмиере - до 19.

В настоящее время активные случаи заболевания зарегистрированы в 49 самоуправлениях.

За последние сутки заболевание Covid-19 констатировано у людей в возрастных группах от 20 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет.

До сих пор наибольшее количество инфицированных констатировано в Риге. Затем следует Приекульский край, где известно о 40 пациентах с Covid-19.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии проведено 1828 анализов на Covid-19, положительными были четыре из них.

По состоянию на 26 мая выздоровел 741 человек. Скончались - 22. С момента начала распространения коронавируса в Латвии проведено 101 598 анализов.