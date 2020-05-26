На организаторов сегодняшних пикетов у Сейма открыли шесть дел об административных нарушениях

Полиция открыла три дела о нарушении порядка организации и проведения пикетов, а остальные дела были заведены в связи с нарушением ограничений на собрания людей и нарушением социального дистанцирования.

Как сообщалось, сегодня на двух не связанных между собой пикетах у здания Сейма собралось около 200 человек.

Представители оппозиционной Латвийской Зеленой партии ранее заявили о проведении у здания Сейма двух протестных акций, чтобы выразить недовольство способом рассмотрения закона об административно-территориальной реформе в окончательном чтении.

Галерея: Пикет у здания Сейма

В свою очередь оппозиционный депутат Алдис Гобземс призвал своих сторонников собраться на протест против использования в парламенте системы e-Saeima, которая, по его словам, не сертифицирована и не предусмотрена Конституцией.

На два протестных мероприятия пришло около 70 противников административно-территориальной реформы, а Гобземсу удалось собрать более 100 человек.

В то же время распоряжение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце предусматривает, что во время чрезвычайного положения, которое продлится до 9 июня, на пикетах может собираться не более 25 человек. Из-за этого ЛЗП зарегистрировала проведение двух мероприятий - собрания и пикета, пообещав, что в целом на них будет не более 50 человек.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений и запретов во время объявленного правительством чрезвычайного положения предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.