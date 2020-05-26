Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера "Динамо"

Ранее Савицкис в разговоре с TVNET рассказал, что нового тренера выбирают из шести кандидатур. Сейчас этот список сократился до четырёх фамилий.

Савицкис, правда, не стал называть эти фамилии. Ранее в СМИ обсуждалось, что в списке кандидатов на пост главного тренера "Динамо" рассматриваются Леонид Тамбиев, Петерис Скудра и Вячеслав Козлов.

"Ведётся совместная работа, мы пытаемся найти и подписать соглашения со спонсорами. Это очень тяжёлая работа, она ещё не завершена. Пока у меня не будет конкретных договоров, мы не можем двигаться дальше. Вместе с тем мы работаем и смотрим рынок тренеров и игроков, но пока без конкретики", - приводит слова Савицкиса ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне рижское "Динамо" под управлением Гирта Анкипанса шестой год подряд не сумело выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

"Мы знаем, какие тренеры и игроки доступны, знаем их возможности, идёт работа. Если у нас будет подписан договор со спонсорами, тогда мы начнём работать конкретно. Пока ждём. Сейчас у нас осталось уже четыре кандидата на пост главного тренера. Среди них есть как латвийские, так и зарубежные специалисты", - добавил Савицкис.

В минувшем сезоне рижское "Динамо" в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрало 41 очко, что стало вторым худшим результатом во всей лиге. Последнее место заняло минское "Динамо", которое набрало на два очка меньше.