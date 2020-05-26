В пятницу пенсионерам могут вернуть бесплатный проезд

По информации Русского вещания LTV7, уже в эту пятницу временная администрация города может принять решение о возвращении льгот в общественном транспорте для пенсионеров.
Это подтвердил глава временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевиц: "В эту пятницу мы рассмотрим возможность возобновить скидки на проезд пенсионерам. Это значимая часть общества, и, сравнительно, малообеспеченная, так что им нужна поддержка. Скорее всего, по рекомендациям эпидемиологов, бесплатный проезд у пенсионеров будет только в определенные часы, когда в транспорте меньше всего людей. Утром и вечером скорее всего пока проезд останется платным. Пенсионеры всё-таки в группе риска".
А вот детям бесплатный проезд пока возвращать не планируют.
Несмотря на то, что с 1 июня будут возобновлены тренировки и кружки по интересам. Напомним, что ранее бесплатный проезд уже вернули людям с инвалидностью третьей группы и детям 9-х и 12-х классов, которым нужно ездить на консультации и готовиться к экзаменам.
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