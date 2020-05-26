В пятницу пенсионерам могут вернуть бесплатный проезд

Это подтвердил глава временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевиц: "В эту пятницу мы рассмотрим возможность возобновить скидки на проезд пенсионерам. Это значимая часть общества, и, сравнительно, малообеспеченная, так что им нужна поддержка. Скорее всего, по рекомендациям эпидемиологов, бесплатный проезд у пенсионеров будет только в определенные часы, когда в транспорте меньше всего людей. Утром и вечером скорее всего пока проезд останется платным. Пенсионеры всё-таки в группе риска".